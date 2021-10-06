Латвийская морская академия будет присоединена к РТУ
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Латвийская морская академия будет реорганизована и включена в систему Рижского технического университета (РТУ), выяснило агентство LETA в Министерстве образования и науки (МОН).

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Решение о реорганизации Латвийской морской академии еще не принято и будет рассмотрено на отдельном заседании Кабинета министров, который также определит график реформ.

Как заявили в МОН, "цель реорганизации - укрепить и сделать более доступным морское образование на всех уровнях". Изменения обеспечат совместное использование государственных ресурсов высшего образования, таких как системы информационных технологий, управление проектами и юридические, а также другие ресурсы.

С точки зрения МОН, после реорганизации у латвийских студентов будет больше возможностей для получения морского образования в соответствии с требованиями рынка труда.

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LETA

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LETA

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Latvijas Jūras akadēmija Rīgas Tehniskā Universitāte
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