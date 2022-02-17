Латвийская почта: из-за сбоя в системе VID недоступна услуга растаможивания

Из-за сбоя в системе Службы Госдоходов (VID) 17 февраля 2022 года нарушена работа систем растаможивания – это влияет и на почтовую услугу растаможивания посылок.

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Предприятия не могут в электронном виде сдавать декларации об экспорте, импорте или транзите, а также электронный документ на транспорт. Пока система не возобновит работу, таможенные декларации придется подавать в письменном виде — формы для заявления доступны на сайте VID.

Жители в некоторых случаях не смогут растаможить в почтовых отделениях посылки.

Ожидается, что система возобновит работу до конца дня.

Жителей, у которых есть вопросы, почта призывает связаться с консультативной линией VID — 67120000 или центром клиентов Латвийской почты: 27008001, 67008001, info@pasts.lv.