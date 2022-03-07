Латвийская Православная Церковь: мы молимся о прекращении кровопролития и об установлении мира

Латвийская Православная Церковь (ЛПЦ) выразила свою позицию по войне на территории Украины. Митрополит Рижский и всея Латвии Александр обратился к латвийскому народу и заявил, что

с первого дня агрессии в Украине ЛПЦ, ее духовенство, монашествующие и миряне молятся об прекращении агрессии, об "умягчении злых сердец", о примирении, прекращении кровопролития и об установлении мира.

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6 марта, в Прощенное воскресение, в 12 часов дня во всех храмах ЛПЦ звонили колокола и совершались молебны Господу Богу о прекращении военных действий в Украине, вражды, ненависти и злобы, об укреплении мира и взаимного согласия.

"Прощенное воскресение — это особый день перед Великим постом, когда все верующие искренне и от всего сердца просят прощения друг у друга, чтобы начать Великий пост в примирении со всеми, отказавшись от вражды и злобы. Каждый в меру своих возможностей призывается участвовать в оказании помощи и в благотворительных мероприятиях.

Мы считаем, что решение вопросов международных отношений военным путем является недопустимым. Эти вопросы должны решаться мирным путем, переговорами, а не путем военных действий и агрессии. Военные действия — это самое безжалостное явление, приносящее всем участвующим боль и страдания. Поэтому во всех храмах Латвийской Православной Церкви благословлено каждый день после богослужений возносить молитву о мире и благоденствии.

Многонациональная паства Латвийской Православной Церкви объединяет латышей, русских, белорусов, украинцев, молдаван, греков, грузин и представителей других народов. В Церкви мы никогда не разделяли и не разделяем людей по их национальной принадлежности, у нас никогда не было межнациональных распрей и взаимного недоверия. Сегодня мы все вместе молимся о прекращении страданий как украинского, так и русского и всех других народов.

Латвийская Православная Церковь не несет ответственности за деятельность других государств. Наша задача укреплять сплоченность латвийского общества, и мы полностью поддерживаем позицию Президента министров господина Кариньша, призывающего не разжигать ненависть против русскоговорящих здесь в Латвии, и сказавшего 1 марта:

"Нам в Латвии очень важно сохранить единство, мы все являемся самыми искренними патриотами нашего государства и нашей земли, мы все говорим на разных языках, но все являемся патриотами…".

"Нам нельзя смотреть друг на друга с каким-либо злобой…".

"Не будем делить друг друга по этнической принадлежности или языку, мы все в Латвии едины…".

Сейчас, когда в обществе правят непонимание, отсутствие мира, а также злость и страх от происходящего, хотим напомнить, что православные русскоговорящие латвийцы патриотично настроены и лояльны Латвии и не несут ответственность за действия других государств.

Святая Церковь не является мирским судьей. Суд принадлежит Богу. Церковь Христова исполняет свою миссию, свидетельствуя о вере в Бога, о спасении души человеческой для вечной жизни, о любви, о мире, о милосердии, о сострадании, о взаимном уважении, не приемля злопамятности и мстительности.

Мы приближаемся к началу пути Великого поста. Призываем каждого словами святого Евангелия: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!" (Мф. 4, 17), "ибо время близко" (Откр. 22:10), воздержимся от греховных мыслей и страстей, искренне покаемся перед Богом в наших грехах и обратимся к Нему с теплой молитвой, и Он откроет Свою Правду, и тогда откроются всем пути к разрешению всех вопросов и распрей и будет указан путь к спасению.

Полагаясь на милосердие Божие, предстательство Пречистой Богородицы, на молитвы святого священномученика Иоанна Архиепископа Рижского и Латвийского и всех святых угодников Божиих, от всего сердца молим Бога о сохранении всех людей в благословенном мире", — говорится в обращении митрополита Александра.