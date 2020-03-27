Латвийская Православная Церковь начала прямые трансляции богослужений

По распоряжению митрополита Александра несколько православных храмов Латвии будут транслировать богослужения онлайн. Это поможет снизить количество людей в храмах на время чрезвычайной ситуации.

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Транслироваться будут воскресные и праздничные богослужения. Поскольку сейчас из-за режима чрезвычайной ситуации количество людей в храмах ограничено до 50 (а в маленьких церкях — до такого количества человек, которое позволит соблюдать дистанцию 2 метра), эта мера даст возможность следить за службами в прямом эфире тем, кто не смог на них попасть.

Трансляции богослужений Рижского Кафедрального собора Рождества Христова проводятся одновременно на YouTube и в социальной сети Facebook:

Также транслировать службы будут Даугавпилсский кафедральный собор святых благоверных князей Бориса и Глеба, Елгавский кафедральный собор святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Рижский Александро-Невский храм и Рижский Троице-Задвинский храм. Кроме того, богослужения на латышском языке будет транслировать Рижский Вознесенский приход.

Ранее митрополит Александр призвал верующих не приходить в храм, имея симптомы ОРВИ, чтобы не подвергать риску других людей. Все иконы в церквях протираются спиртом, а причастие происходит в индивидуальном порядке.