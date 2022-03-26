Латвийская Православная Церковь обратилась к прибывающим в Латвию беженцам

Латвийская Православная Церковь (ЛПЦ) распространила информацию для прибывающих в Латвию украинских беженцев.

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"Возлюбленные о Господе братия и сестры, прибывшие в Латвию из Украины! С глубокой прискорбием мы восприняли весть об агрессии и войне в Украине.

В годы Второй мировой войны и в годы оккупации жителям Латвии довелось пережить многое из того, что выпало сегодня на вашу долю. Приходилось спешно покидать свои дома, подчас даже не имея возможности взять самое необходимое. Наши семьи тоже разлучала страшная беда — война… Мы глубоко понимаем ваше горе, желаем облегчить ваши страдания и разделяем вашу скорбь.

Православные Латвии предлагают вам духовную поддержку, дружелюбный прием и свою искреннюю любовь", — обратился к беженцам митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

Латвийская Православная Церковь обладает статусом автономии и пользуется высоким авторитетом в латвийском обществе, что является свидетельством глубокого уважения Латвийского Государства к Церкви и митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру.

Церковь состоит из двух епархий — Рижской и Даугавпилсско-Резекненской, включающих 128 приходов, один мужской и два женских монастыря.

Архипастыри Латвийской Православной Церкви — Митрополит Рижский и всея Латвии Александр, Епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр, Епископ Елгавский Иоанн, викарий Рижской епархии.

"Святое Православие пришло в Латвию еще до XII века и с тех пор пребывает здесь непрерывно.

Богослужения совершаются на церковнославянском и латышском языках. Церковнославянский язык — сакральный язык, на котором исстари совершались Богослужения и в Украине, и в России, и во всех славянских странах, где пребывает Святое Православие.

Наши особо чтимые святыни — Чудотворная Якобштадтская икона Пресвятой Богородицы и святые мощи святого священномученика Иоанна Архиепископа Рижского и Латвийского.

Многонациональная паства Латвийской Православной Церкви объединяет латышей, русских, белорусов, украинцев, молдаван, греков, грузин и представителей других народов. Мы не разделяем людей по их национальной принадлежности.

Мы ждем вас в наших храмах для совместной молитвы и единения в Таинствах", — обратились представители ЛПЦ к беженцам.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Рижский Кафедральный собор Рождества Христова

город Рига, Brīvības bulvāris 23,

иерей Павел Пелевин, тел. +371 27083595

• Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь

город Рига, Krišjāņa Barona iela 126,

тел. +371 67294508

• Храм Святой Троицы

город Рига, Meža iela 2,

иерей Александр Пономаренко, тел. +371 29215379

• Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

город Рига, Gogoļa iela 9,

диакон Александр Степаненко, тел. +371 29684879

• Храм св. Александра Невского

город Рига, Brīvības iela 56,

протоиерей Павел Кушнарев, тел. +371 20217992

• Храм Архангела Михаила

город Рига, Maskavas iela 170,

протоирей Игорь Озеров, тел. +371 29142940

• Храм Всех святых

город Рига, Katoļu iela 10A,

игумен Макарий (Кириллов), тел. +371 29606447

• Елгавский Кафедральный собор святых Симеона и Анны

город Елгава, Raiņa iela 5,

протоиерей Александр Раздайбеда, тел. +371 22156241

• Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь

город Екабпилс, Brīvības iela 202,

игумен Макарий (Кириллов), тел. +371 29606447

• Свято-Никольский храм

город Вентспилс, Plosta iela 10,

протоиерей Вадим Демченко, тел. +371 29528263

• Храм св. Александра Невского

город Лиепая, Uliha iela 61,

протоиерей Игорь Трофимов, тел. +371 29489979