Латвийская Православная Церковь предупреждает о священнике, обманывающем жителей

В Синод Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) нескольких месяцев поступают многочисленные вопросы и жалобы от православных мирян и представителей других конфессий на деятельность некоего отца Августина.

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"Это архимандрит Августин (Защиринский). Он не является священником Латвийской Православной Церкви, а только проживает в Латвии, как частное лицо. По последним данным он, хоть и называет себя архимандритом, таковым не является", — говорится в официальном заявлении ЛПЦ.

В Церкви подчеркнули, что о. Августин не имеет права совершать богослужения, отпевания, панихиды и молебны, так как в России против него возбуждено дело в Церковном суде: он находится под следствием Церковного суда и запрещен в священнослужении.

"Не имея права совершaть богослужения и требы, архимандрит Августин не только совершает отпевания православных, обманывая родственников покойных, но и, надевая облачение католического священника, отпевает и католиков. Нам даже приносят фотографии в облачении католического священника. Обманывая людей, он говорит, что он создает приход в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Его деятельность в Латвии не только противозаконна, но и наносит вред межконфессиональным отношениям в Латвии. Мы обращаемся ко всем православным Латвии и к верующим других конфессий — не поддавайтесь на обман! При необходимости, обращайтесь только в ваши храмы!" — подчеркнули в пресс-службе ЛПЦ.