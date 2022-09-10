Латвийская Православная церковь впервые прокомментировала выход из-под власти Московского патриархата

Синод Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) "с любовью призывает духовенство и мирян сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей Церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Государства", говорится на странице ЛПЦ. 8 сентября Сейм по инициативе президента Эгила Левитса поддержал законопроект о выводе ЛПЦ из-под власти Московского Патриархата.

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В четверг, 8 сентября, Сейм Латвии в срочном порядке внес поправки в Закон "О Латвийской Православной церкви", устанавливающий автокефальный статус ЛПЦ и выводящий ЛПЦ из-под власти Московского патриархата. Инициатором внесения поправок стал президент Латвии Эгилс Левитс.

С этим предложением Левитс выступил в понедельник, 5 сентября. По словам главы государства, с ЛПЦ проводились консультации перед подачей законопроекта, однако до вечера пятницы, 9 сентября, сама ЛПЦ хранила молчание, не комментируя политическую инициативу.

"Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви. Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская Православная Церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира. Изменение статуса не меняет Православную Веру, догматы, Литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь", — заявила 9 сентября ЛПЦ.

Церковное право не позволяет светским властям определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве, считает, в свою очередь, Московский патриархат Русской Православной церкви.

Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов в комментарии для государственного агентства РИА "Новости" назвал принятие Сеймом закона об автокефалии "безумным антиконституционным вторжением" государства в церковные дела. "И это уже никого особенно не удивляет в охватывающей наших западных соседей атмосфере правового нигилизма. Важна только сиюминутная политическая целесообразность, как ее понимают руководители страны или стоящие за ними кураторы", — заявил Балашов РБК.