Латвийская школа архитектуры предложит решения для реконструкции украинских городов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Планируемый на сентябрь пленэр Латвийской архитектурной школы предложит решения по реконструкции разрушенных войной населенных пунктов Украины, сообщил агентству LETA архитектор Сергей Никифоров.

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Он отмечает, что состоявшиеся 16 пленэров Латвийской архитектурной школы посетили разные места в Латвии – Ригу, Рижский район и Елгаву. Изначально мероприятия этого года были направлены на поиск решений современной трансформации городской среды Вецриги, искаженной в результате Второй мировой войны, но военные события в Украине сместили фокус и расставили другие приоритеты.

По словам архитектора Сергея Никифорова, хотя военные действия на территории Украины продолжаются, президент Украины Владимир Зеленский уже поручил Кабинету Министров Украины разработать программу восстановления украинских городов.

Актуальной темой пленэра Латвийской архитектурной школы в этом году будет восстановление городской среды в Украине, а также вклад студентов латвийских университетов в процесс послевоенного восстановления в Украине, сказал Никифоров.

"В этот раз мы хотим привлечь студентов-архитекторов из Украины — как тех, кто еще находится на родине, так и тех, кто уехал", — добавил Никифоров.

Проведение пленэра Латвийской архитектурной школы запланировано с 19 по 23 сентября.

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