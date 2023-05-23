"Латвийская смекалка": неисправная бытовая техника — в каждом десятом доме

Отношение латвийцев к собственной безопасности оставляет желать лучшего: в каждом десятом доме в Латвии ежедневно используется неисправная электротехника, говорится в исследовании компании Sadales tīkls "Индекс электробезопасности".

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Как показывают итоги опроса, 30% латвийцев пользовались электроприборами с поврежденной изоляцией провода, а еще 16% использовали технику, при работе которого ощущается небольшое воздействие электрического тока.

Как отметил представитель Sadales tīkls Артур Шматс, отчасти такая статистика объясняется "латышской практичностью" и свойственному ей "творческому подходу". Специалист, впрочем, указал на большую опасность такой смекалки — особенно от оголенных проводов, которые могут стать источником опасных электротравм. В качестве одного из примеров такой опасной "изобретательности" Шматс привел перемотанный изолентой перебитый провод утюга.

"Это не вариант. Об этом нужно забыть. Если провод поврежден, мы можем обратиться к специалистам службы электроприборов для замены поврежденных элементов", — цитирует Шматса LSM.

Еще 28% опрошенных признались, что неправильно использовали электроприборы во влажной среде — например, вывели удлинитель на улицу или не позаботились о безопасности на кухне. 35% респондентов также признались, что могут подключать дома сразу несколько мощных электроприборов одновременно, тем самым перегружая внутреннюю электросеть.

Наибольшую же опасность представляет повреждение электропроводки в зданиях — эта неисправность может привести не только к электротравмам, но и вызвать пожар.

"Сигналы, которые могут указывать на то, что проводка повреждена и электрику пора ее осмотреть — это необоснованное или необъяснимое отключение предохранительных выключателей, необъяснимое увеличение потребления электроэнергии, а также нагретые или сгоревшие розетки", — указал представитель Sadales tīkls.

Отметим, что значительная многоквартирных домов в Латвии была построена около 50 лет назад или даже раньше. Правила пожарной безопасности требуют проверки проводки каждые десять лет.