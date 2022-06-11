Латвийская Зеленая партия поддерживает формирование объединения партий с ЛОР и ЛП

В субботу на внеочередном съезде Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) приняла решение о присоединении к объединенному списку ЛЗП, Латвийского объединения регионов (ЛОР), Лиепайской партии (ЛП) и общества предпринимателя Улдиса Пиленса на выборах в 14-й Сейм.
В 255 бюллетенях из 268 полученных было отмечено решение "за" вступление в будущее объединение партий, в 13 — "против", один из бюллетеней признан недействительным.
В решении ЛЗП указано, что в качестве временного названия партийного объединения выбрано "Сила регионов".
Уже сообщалось, что сегодня ЛЗП подавляющим большинством голосов приняла решение о выходе из Союза зеленых и крестьян (СЗК).