Латвийская Зеленая партия поддерживает формирование объединения партий с ЛОР и ЛП
Foto: LETA

В субботу на внеочередном съезде Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) приняла решение о присоединении к объединенному списку ЛЗП, Латвийского объединения регионов (ЛОР), Лиепайской партии (ЛП) и общества предпринимателя Улдиса Пиленса на выборах в 14-й Сейм.

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В 255 бюллетенях из 268 полученных было отмечено решение "за" вступление в будущее объединение партий, в 13 — "против", один из бюллетеней признан недействительным.

В решении ЛЗП указано, что в качестве временного названия партийного объединения выбрано "Сила регионов".

Уже сообщалось, что сегодня ЛЗП подавляющим большинством голосов приняла решение о выходе из Союза зеленых и крестьян (СЗК).

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