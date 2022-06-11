Латвийская Зеленая партия приняла решение о выходе из СЗК

В субботу Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) подавляющим большинством голосов приняла решение о выходе из Союза зеленых и крестьян (СЗК).

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В 257 бюллетенях из 268 полученных было отмечено решение "за", в 10 — "против", в одном из бюллетеней не был отмечен ни один из вариантов.

В субботу ЛЗП также примет решение о присоединении к будущему объединенному списку ЛЗП, Латвийского объединения регионов (ЛОР), Лиепайской партии (ЛП) и общества Улдиса Пиленса для участия в выборах в 14-й Сейм.

В проекте решения ЛЗП указано, что в качестве временного названия партийного объединения выбрано "Сила регионов".

Уже сообщалось, что в мае было объявлено о создании новой политической платформы путем объединения ЛЗП, ЛОР, ЛП и будущего общества Улдиса Пиленса.

Выборы в 14-й Сейм назначены на первый день октября.