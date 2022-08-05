Латвийские альпинисты отправятся на вершины гор Памира — там еще никто не был

Альпинисты из Латвии отправятся в горы Памира, чтобы забраться на вершины, где еще никто не был. Об этом агентству LETA сообщил руководитель экспедиции Валдис Пуриньш.

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7 августа из Риги в горы Памира в Кыргызстане отправятся латвийские альпинисты Олег Силин и Валдис Пуриньш из альпинистского клуба Traverss.

Цель экспедиции — покорить две вершины высотой в более 5900 метров, на которые прежде никто не забирался.

Силин и Пуриньш вместе уже покорили две вершины высотой в более чем 8 тысяч метров, и совершали несколько первопрохождений по новым маршрутам, которые находятся на высоте более 7 тысяч метров.

Долина и ледник Минджар находятся на территории Кыргызстана. Алайский хребет — естественная граница между Кыргызстаном и Таджикистаном, здесь же находится 7 134 метровый пик Ленина.

В последние годы эту вершину пытаются покорить в среднем около тысячи человек в год, и большей части это не удается. Технически вершина не сложна, но маршрут мучительно длинный и часто туда идут люди с недостаточной акклиматизацией.

"Стоит отъехать от базового лагеря пика Ленина в соседнюю долину, и открывается совсем другая картина — непокоренные вершины и совсем нет людей", — рассказывает Пуриньш.

В 2016 году альпинисты клуба Traverss Олег Силин и Максим Свобода при тяжелых погодных условиях смогли первыми покорить вершины в этом регионе высотой в 5150 и 5400 метров. В 2017 году им удалось забраться на вершину высотой в 5860 метров. Цель экспедиций, которые запланировали на этот год Силин и Пуриньш — ранее непокоренные вершины высотой в 5914 и 5922 метров.