Латвийские банки готовы открывать счета беженцам с Украины

Латвийские кредитные и финансовые учреждения готовы открывать счета беженцам с Украины. Согласно действующим нормативным актам, каждый беженец имеет право на открытие основного счета.
Основной счет обеспечивает клиенту возможность зачислять на него зарплату, пенсию, госпособия, стипендию и другие платежи. Также основной счет предоставляет возможность изымать деньги в кредитных учреждениях и банкоматах, переводить деньги, совершать платежи и т. д.
Многие банки, поддерживая украинский народ, ввели упрощенный порядок оформления расчетного счета и платежной карты для украинских беженцев, которые нашли убежище в Латвии.
Также есть банки, в которых рассмотрение и открытие заявления на открытие счета, а также выдача и использование платежной карты осуществляются без комиссионной платы.
Для открытия счета и оформления платежной карты необходимо лично прийти в любой центр обслуживания банка, имея при себе украинский паспорт и документы о статусе беженца. Лица, получившие статус беженца в Латвии, имеют право открыть только один основной счет, а также договориться с кредитным или финансовым учреждением об открытии и обслуживании основного счета в евро или другой валюте.
Чтобы узнать больше об открытии счета и оформлении платежной карты банки просят обязательно с ними связаться перед посещением. Следует помнить, что большинство банков обслуживают клиентов по предварительной записи.
Более подробную информацию о конкретном банке можно получить на их страницах в сети: