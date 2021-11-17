Латвийские больницы частично возобновят плановые услуги
Foto: LETA

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, с понедельника, 22 ноября, латвийские больницы расширят количество плановых медицинских услуг. Об этом агентству LETA сообщило Министерство здравоохранения.

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За последние 14 дней сократилось количество новых случаев Covid-19 и показатели госпитализации. Количество пациентов, которые попали в больницу с Covid-19, за последние семь дней сократилось на 27,6%, а общее количество количество госпитализированных с Covid-19 уменьшилось на 1185 человек. В связи с этим появилась возможность вернуть некоторые плановые услуги.

Приоритет по-прежнему будет отдаваться пациентам, которым требуется неотложная помощь. В их числе – пациенты с Covid-19, а также пациенты которым нужно продолжить или завершить стационарную неотложную помощь, а также провести онкологические, кардиологические и радиологические операции, операции, спасающие жизнь или операции, отмена которых может привести к инвалидности.

В числе приоритетных групп пациентов – пациенты с онкологией, ВИЧ/СПИД и туберкулезом, пациенты психиатрии, а также пациенты с заразными кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем.

Больницы могут рассмотреть возможность предоставить и другие услуги, оценив доступные ресурсы. В случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, в течение 48 часов больницы должны будут иметь необходимое количество коек для пациентов с Covid-19.

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пандемия Covid-19
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