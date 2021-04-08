Латвийские эксперты рекомендуют продолжать использовать вакцину AstraZeneca

Государственный совет по иммунизации, Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственное агентство лекарств (ГАЛ) и ряд ведущих врачей указывают на то, что на данный момент ни с научной, ни с эпидемиологической точки зрения нет причин ограничивать использование вакцины AstraZeneca, поэтому они рекомендуют использовать ее как раньше, сообщила представитель ГАЛ Дита Окмане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ответственные органы приняли такое решение после оценки окончательного отчета Европейского агентства лекарственных средств об очень редких случаях образования тромбов после вакцинации, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране и общую доступность вакцин.

Людям, уже получившим первую дозу AstraZeneca, настоятельно рекомендуется получить вторую дозу этой вакцины, поскольку это важно для развития устойчивой защиты от Covid-19.

Государственный совет по иммунизации подчеркивает, что нет основания для опасений по поводу тромбоза после второй дозы вакцины, так как ни в еврозоне, ни в Великобритании не получено сообщений об образовании тромбов после получения второй дозы.

Подробная информация о том, что обсуждалось на заседании Государственного совета по иммунизации, а также высказывания каждого участника заседания изложены в протоколе заседания, который доступен на сайте Министерства здравоохранения.