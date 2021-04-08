Латвийские эксперты рекомендуют продолжать использовать вакцину AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Государственный совет по иммунизации, Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственное агентство лекарств (ГАЛ) и ряд ведущих врачей указывают на то, что на данный момент ни с научной, ни с эпидемиологической точки зрения нет причин ограничивать использование вакцины AstraZeneca, поэтому они рекомендуют использовать ее как раньше, сообщила представитель ГАЛ Дита Окмане.

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Ответственные органы приняли такое решение после оценки окончательного отчета Европейского агентства лекарственных средств об очень редких случаях образования тромбов после вакцинации, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране и общую доступность вакцин.

Людям, уже получившим первую дозу AstraZeneca, настоятельно рекомендуется получить вторую дозу этой вакцины, поскольку это важно для развития устойчивой защиты от Covid-19.

Государственный совет по иммунизации подчеркивает, что нет основания для опасений по поводу тромбоза после второй дозы вакцины, так как ни в еврозоне, ни в Великобритании не получено сообщений об образовании тромбов после получения второй дозы.

Подробная информация о том, что обсуждалось на заседании Государственного совета по иммунизации, а также высказывания каждого участника заседания изложены в протоколе заседания, который доступен на сайте Министерства здравоохранения.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Вакцинация
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