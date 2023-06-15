Латвийские эмигранты смогут претендовать на пенсию из-за рубежа

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону "О государственных пенсиях", который предписывает с ноября нынешнего года начать рассмотрение пенсионных заявлений от латвийцев из-за рубежа, накопивших в Латвии необходимый стаж социального страхования.

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Изменения определяют право на пенсию по старости лет и по случаю потери кормильца для лиц, постоянно проживающих за пределами Латвии в стране, которая не входит в Европейский союз (ЕС), Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), либо в стране, с которой у Латвии действует договор о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) назначит размер пенсии и начнет ее выплачивать со дня подачи соответствующего заявления и всех необходимых документов.

По данным VSAA, в марте 2023 года в странах ЕС и ЕЭЗ было 13 121 получателей латвийской пенсии, в других союзных странах – 16 208, и еще 1332 — в странах за пределами ЕС, ЕЭЗ и государств, с которыми у Латвии заключен договор о сотрудничестве.

Ранее в Конституционном суде было возбуждено дело о норме, лишающей права на пенсию латвийцев, подававших заявку из-за рубежа. Дело было возбуждено по заявлению Сената Верховного суда.

Сенат считает, что действующая до сих пор норма не отвечает Сатверсме.