Латвийские эпидемиологи дали рекомендации по поводу нового коронавируса

Несмотря на то, что в Европе были зарегистрированы первые случаи заболевания новым коронавирусом, Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) указывает на низкую вероятность распространения вируса в Латвии.

Представитель ЦПКЗ Илзе Арая заявила агентству LЕТА, что центр продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации, а также следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. На данный момент эти учреждения не ограничивают торговлю с Китаем и въезд туристов в эту страну.

По словам Араи, Латвия подвержена риску распространения инфекции, но он по-прежнему является сравнительно низким.

В то же время ЦПКЗ уже на этой неделе призвал работников медицинских учреждений быть особенно внимательными и разработал специальные рекомендации в связи со сложившейся ситуацией.

Путешественникам ЦПКЗ советует соблюдать меры безопасности — избегать прямого риска с больными людьми, чаще мыть руки, а также избегать прямого контакта с дикими или сельскохозяйственными животными.

Если во время путешествия или в течение 14 дней после него появляются симптомы, указывающие на респираторные заболевания — высокая температура тела, кашель, затрудненное дыхание — ЦПКЗ советует обратиться за медицинской помощью и обязательно информировать врача о недавнем путешествии.

Как сообщалось, в пятницу во Франции были подтверждены три случая заболевания новым коронавирусом из Китая, которые стали первыми случаями заболевания, констатированными в Европе.

Как сообщила министр здравоохранения Франции Агнес Бузин, один из случаев был констатирован в Бордо, а два других — в Париже.

По ее словам, все трое заболевших недавно были в Китае.

Первая вспышка нового вируса была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

За пределами Китая случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Тайване, Таиланде, Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Саудовской Аравии, США и на Филиппинах.

На данный момент подтверждена 41 смерть, вызванная коронавирусом нового типа, а число инфицированных достигло почти 1300 человек.