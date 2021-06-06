Латвийские хирурги пересадили пациенту кость ноги в руку

В Больнице травматологии и ортопедии провели редкую и сложную операцию — пересадили кость пациенту, сломавшему руку 10 лет назад. Об этом пишет портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Пациент сломал плечевую кость десять лет назад. Из-за неправильного лечения начались проблемы с рукой, он перенес несколько операций.

"В руке была инфекция, металлические конструкции расшатались, в итоге плечевая кость была повреждена практически по всей длине. Это плечевая кость, и дефект образовался, начиная с головки, которая также была повреждена. И общая длина повреждений составила около 17 сантиметров", — рассказала Инесе Брейде, травматолог-ортопед.

Для пересадки была взята часть малой берцовой кости. В этом случае большая берцовая кость берет на себя ее функции. В первый месяц ногу нельзя нагружать и нужно носить специальную обувь, но потом человек уже может свободно передвигаться.

Операция по трансплантации длилась около пяти часов. Две бригады медиков работали параллельно — одни вырезали кость из ноги, другие — вживляли кость в руку, важно было не повредить при этом кровеносные сосуды и нерв. Впереди у пациента долгий процесс реабилитации, который может занять до полугода.