Латвийские и шведские врачи спасли новорожденную, которая не могла дышать

Медикам Детской клинической университетской больницы (BKUS) вместе с коллегами из шведской больницы Каролинского университета удалось спасти жизнь маленькой Марты. Когда она родилась, она не могла дышать, сообщает BKUS.

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Марта родилась осенью, и медикам сразу пришлось бороться за ее жизнь — девочка не начала дышать. Ее удалось реанимировать, но кислорода в крови было катастрофически мало. Исследования показали, что она наглоталась мекония (первый кал новорожденного) и зеленых околоплодных вод, которые бывают вызваны гипоксией плода.

Девочку пришлось держать на искусственной вентиляции легких и искусственно понижать температуру тела, чтобы не было повреждений центральной нервной системы. Медики неотложной медицинской помощи доставили ее в Детскую больницу. На время состояние удалось стабилизировать, но на двадцатом часу жизни состояние опять ухудшилось — легкие не были способны полноценно выполнять свою функцию, и в крови по-прежнему не хватало кислорода. Марту могло спасти только ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация, процедура, при которой кровь забирается из организма, проходит через оксигенатор (искусственные легкие), где удаляется углекислый газ и добавляется кислород, согревается и возвращается обратно в организм.

В Латвии ее не проводят, но летом этого года врачи Детской больницы заключили договор с больницей Каролинского университета в Швеции, и там делают ЭКМО. Шведская больница согласилась перевести Марту к себе, но не обошлось без приключений: самолет больницы находился в Исландии, а вертолет долго не мог подняться с площадки в Стокгольме из-за бури. Все это время латвийские врачи продолжали бороться за жизнь ребенка, и благодаря им Марта дождалась вертолета.

Процедуру ЭКМО делали четыре дня. На шестой день жизни Марты ее родителям позвонили и сказали, что девочка может лететь домой и наконец-то увидеться с ними. После этого новорожденной вместе с мамой еще нужно было несколько дней провести в латвийской больнице под наблюдением. Магнитный резонанс показал, что мозг девочки не пострадал.

"Сейчас все хорошо, Марта растет и развивается нормально, о случившемся напоминает только маленький шрам на горле", — рассказала ее мама.

Полностью историю можно прочитать здесь.