Латвийские конспирологи изучают ТВ-сюжеты, чтобы доказать, что прививки — это обман. Врачи опровергают это
Foto: BKUS

В понедельник, 29 декабря, глава Центра семейной вакцинации при Детской клинической больнице Даце Завадска получила прививку от Covid-19. Момент вакцинации был заснят журналистами телеканала TV3, однако впоследствии кадры из сюжета стали использоваться в соцсетях сторонниками теорий заговора, связанных с коронавирусом.

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Так, некий Айгар Векениекс в Facebook, основываясь на собственной интерпретации увиденного в сюжете, написал, что прививку Завадске на самом деле не сделали. Видео набрало более полумиллиона просмотров, более 6600 "шеров", около тысячи лайков и столько же комментариев. Позже видео было удалено.

"Подтверждаем, что вчера профессор Даце Завадска в кабинете вакцинации Рижской Восточной больницы получила прививку от Covid-19, и данный факт, так же как и у всех пациентов, зафиксирован документально. Нам трудно комментировать, почему часть общества оспаривает увиденное в сюжете TV3, но можем подтвердить, что Завадска получила такую же вакцину при помощи того же медицинского оборудования, как и другие пациенты", — сообщил Delfi председатель правления Детской больницы Валтс Аболс.

Это уже второй случай, когда телевизионный сюжет стал основой для манипуляций с информацией в условиях пандемии Covid-19. Так, видеорепортаж Латвийского телевидения был использован для распространения слухов, что на самом деле инъекция содержала не вакцину, так как "на видео видны два разных шприца".

Фактчекеры центра журналистских расследований Re:Baltica пришли к выводу, что утверждение является неверным, поскольку люди не знакомы с методикой вакцинации. На самом деле использование двух шприцев прописано в инструкции к вакцине. "При помощи первого шприца во флакон вводится необходимый для разведения раствор хлорида натрия и выкачивается воздух, при помощи второго — берется необходимая доза и вводится в мышцу", — поясняют специалисты.

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www.DELFI.lv

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