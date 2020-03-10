Латвийские лыжники-архитекторы успели улететь в Италию перед введением карантина

В минувшую субботу, 7 марта, практически в последний момент перед отменой рейсов в Италию туда отправилась группа лыжников Латвийского союза архитекторов, сообщает LETA. 12 человек вылетели из Риги в Верону. Впрочем, сейчас группа уже ищет возможность вернуться на родину, так как горнолыжные курорты в Италии закрыты.

На вопрос, почему команда Латвийского союза архитекторов не задумалась об отмене поездки, так как 7 марта уже было известно о тяжелой ситуации с коронавирусом в Италии, глава союза Юрис Скалбергс пояснил, что "люди ведь уже заплатили по 900 евро за поездку, к тому же турфирма предоставляла успокаивающую информацию".

Как уже сообщалось, в Латвии всего были зафиксированы восемь случаев заражения COVID-19. Семь из заболевших 29 февраля отправились на один и тот же итальянский курорт, где проживали в одной гостинице. Всего в туристической группе было 19 человек. Все они находятся на карантине. У большинства больных заболевание протекает в легкой форме и только один пациент госпитализирован для наблюдений.