Латвийские медики готовятся к забастовке

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи (LVSADA) выдвинул перед Министерством здравоохранения свои требования. Таким образом профсоюз сделал первый шаг к началу забастовки, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя LVSADA Ингу Рудзите.

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В своем заявлении профсоюз требует выполнить ранее уже достигнутое трехстороннее соглашения о повышении зарплат медиков.

Согласно требованиям LVSADA, зарплата медиков должна повыситься на 4,5% уже с 1 сентября этого года. Одновременно на 70 евро должна быть повышена гарантированная государством среднемесячная заработная плата работников медицинских учреждений, не являющихся врачами.

Наряду с указанными требованиями LVSADA ожидает от Минзравом конструктивного диалога о дополнительном финансировании сектора здравоохранения в этом и следующем году.

Уже сообщалось, что 13 июля этого года Кабмин поддержал проект Минздрава о перераспределении 57 миллионов евро на нужды отрасли здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что всего в 2023 году для здравоохранения зарезервированы 140 миллионов евро в качестве дополнительного финансирования. Из них указанные 57 миллионов евро были перераспределены из министерств других отраслей. Оставшееся финансирование будет доступно к концу декабря этого года — оно будет постепенно покрываться за счет средств на случай непредвиденных расходов и других программ государственного бюджета.