Латвийские медики с 2017 года не получают статистики по туберкулезу в стране; в этом году умерло 14 пациентов

Латвийским медикам с 2017 года недоступны обобщенные данные о числе случаев туберкулеза в Латвии. Как сообщает LETA, об этом заявила глава Отдела мультирезистентного туберкулеза при Рижской Восточной больнице Лига Кукша, выступая перед коллегами из Общества борьбы с туберкулезом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кукша пояснила, что данные такого рода нужны не только для сравнения общей ситуации по стране в контексте отчетов Всемирной организации здравоохранения, но и в качестве помощи в ежедневной работе медиков — в частности, для выявления и контроля туберкулеза в отдельных регионах, группах риска или возрастных группах.

Участвовавшая в дискуссии представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Элина Диминя, обобщение такого рода данных проблематично из-за того, что Центр не располагает индивидуализированной информацией по больным туберкулезом.

Проблема заключается в том, что в случае данной болезни за пациентом следует наблюдать долгое время, поэтому оперативно до медиков доходит информация лишь о полученных срочных вызовах. Также известно о зафиксированных в этом году 14 случаях летального исхода у находившихся в стационаре больных с туберкулезом.

Представитель Минздрава Анита Сеглиня уккзала, что вопрос о подведении данных уже содержится в подготовленных министерством поправках к нормативным актам, и они уже проходят рассмотрение в Сейме.