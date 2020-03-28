Латвийские медики: состояние тяжелых больных с Covid-19 — стабильное

Состояние трех пациентов с Covid-19 оценивается как стабильно тяжелое, сообщили агентству LETA в Рижской восточной больнице.

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Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) Юрий Перевощиков сообщил, что у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице, не уточняя, в каком лечебном учреждении находятся пациенты с тяжелым течением болезни, сообщили, что, хотя все три пациента находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильно.

Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. У двух пациентов двусторонняя легочная недостаточность, еще один пациент — в возрасте старше 90 лет и имеет различные заболевания.

Как сообщалось, на этой неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.