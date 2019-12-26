Латвийские министерства запланировали инвестиции на 42 млрд евро

Министерства в Национальном плане развития на 2021-2027 годы (НПР2027) заявили об инвестиционных проектах на сумму 42 млрд евро, свидетельствуют данные Межведомственного координационного центра (МКЦ).

В настоящее время опубликована первая редакция НПР, а окончательный вариант документа еще разрабатывается.

Наиболее объемные с точки зрения инвестиций проекты подали Министерство сообщения - на 9,7 млрд евро, Министерство экономики - на 6,5 млрд евро, Министерство здравоохранения - на 5,5 млрд евро и Министерство образования и науки - на 5 млрд евро.

Министерству земледелия на проекты до 2027 года требуется 4,4 млрд евро, Министерству охраны среды и регионального развития - 3,7 млрд евро, Министерству благосостояния - 2,7 млрд евро.

Как сообщалось, первоначально в НПР2027 были установлены три стратегические цели - равные возможности, производительность и доходы. В ноябре по требованию Сейма была добавлена четвертая стратегическая цель - развитие регионов.