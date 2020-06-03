Латвийские миротворцы вернутся в Косово после 11-летнего перерыва
Foto: LETA

Латвия планирует возобновить участие в международной операции KFOR в Косово, причем это может стать самым крупным в плане численности персонала размещением латвийского военного контингента до сих пор. Об этом сообщает LETA со ссылкой на поданный Министерством обороны в Сейм проект решения.

Возглавляемая НАТО операция KFOR в Косово была начата в июне 1999 года как следствие межэтнического конфликта и волны насилия на Балканах.

Сейчас в силах KFOR представлено 3600 солдат из 9 стран НАТО и еще восьми государств, не входящих в этот военный блок.

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