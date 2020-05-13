Латвийские музеи начинают открывать двери посетителям
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С сегодняшнего дня работу постепенно начнут возобновлять латвийские музеи, проводящие совместную информационную кампанию #TiekamiesTagad, сообщила представитель Латвийского общества музеев Элина Викмане.

В время кампании для удобства посетителей во многих музеях Латвии будут размещены яркие информационные материалы, призванные способствовать соблюдению установленных в стране санитарных требований. Также на сайте muzeji.lv регулярно будет обобщаться информация об открытых музеях, их предложениях и ограничениях для посетителей.

Музеи могут возобновить работу, соблюдая специально разработанный санитарный протокол. Посетители музеев, за исключением проживающих в одном домохозяйстве людей, должны соблюдать дистанцию 2 метра. Музеи должны обеспечить посетителей возможностью помыть или дезинфицировать руки. Викмане попросила людей с пониманием отнестись к тому, что некоторые из сенсорных поверхностей с информацией в музеях не будут доступны.

Министр культуры Наурис Пунтулис подчеркнул, что жители соблюдением требований социального дистанцирования заслужили смягчение этих ограничений, и далее все в руках латвийцев.

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LETA

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LETA

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