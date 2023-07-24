Латвийские мужчины в среднем получают пенсию 14 лет
Foto: LETA

Если мужчина достиг пенсионного возраста, то его средняя продолжительность жизни как полноценного пенсионера составит в среднем четырнадцать лет, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Средняя продолжительность жизни женщин на пенсии больше почти на двадцать лет, но и общая продолжительность жизни у женщин также выше, чем у мужчин, чему есть ряд объяснений.

Специалист отдела методологии социальной статистики Центрального статистического управления Анце Цериня отмечает, что "средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении" является общим показателем общественного здоровья, который включает младенческую и раннюю смертность, а также смертность в годы трудоспособности до выхода на пенсию, что никоим образом не относится к тем жителям, которые доживут до пенсионного возраста.

"Жители каждой возрастной группы имеют свои риски, связанные со здоровьем и рискованным образом жизни, поэтому некорректно относить среднюю продолжительность жизни новорожденных к тем, кто достиг пенсионного возраста, кто уже пережил часть рисков", — говорит Цериня.

"В 2022 году в Латвии предполагалось, что мужчины после достижения пенсионного возраста будут жить в среднем еще 14 лет, а женщины — 19", — продолжает Анце Цериня.

Согласно последним доступным сопоставимым на международном уровне данным (2021 год), в Лихтенштейне, Исландии, Швейцарии, Японии, Норвегии и других развитых странах предполагается, что после достижения 65-летнего возраста мужчины проживут в среднем еще 20 лет, что на шесть лет больше, чем в Латвии.

При этом для женщин в возрасте 65 лет самая длинная оставшаяся жизнь прогнозируется в Японии — еще на протяжении 25 лет, в Южной Корее, Лихтенштейне и Испании — еще 24 года, что на пять-шесть лет больше, чем в Латвии.

Данные Государственного агентства социального страхования показывают, что в настоящее время в Латвии пенсию по старости получают 433 213 пенсионеров. В последние годы количество получателей пенсий уменьшилось.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli