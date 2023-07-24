Латвийские мужчины в среднем получают пенсию 14 лет

Если мужчина достиг пенсионного возраста, то его средняя продолжительность жизни как полноценного пенсионера составит в среднем четырнадцать лет, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Средняя продолжительность жизни женщин на пенсии больше почти на двадцать лет, но и общая продолжительность жизни у женщин также выше, чем у мужчин, чему есть ряд объяснений.

Специалист отдела методологии социальной статистики Центрального статистического управления Анце Цериня отмечает, что "средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении" является общим показателем общественного здоровья, который включает младенческую и раннюю смертность, а также смертность в годы трудоспособности до выхода на пенсию, что никоим образом не относится к тем жителям, которые доживут до пенсионного возраста.

"Жители каждой возрастной группы имеют свои риски, связанные со здоровьем и рискованным образом жизни, поэтому некорректно относить среднюю продолжительность жизни новорожденных к тем, кто достиг пенсионного возраста, кто уже пережил часть рисков", — говорит Цериня.

"В 2022 году в Латвии предполагалось, что мужчины после достижения пенсионного возраста будут жить в среднем еще 14 лет, а женщины — 19", — продолжает Анце Цериня.

Согласно последним доступным сопоставимым на международном уровне данным (2021 год), в Лихтенштейне, Исландии, Швейцарии, Японии, Норвегии и других развитых странах предполагается, что после достижения 65-летнего возраста мужчины проживут в среднем еще 20 лет, что на шесть лет больше, чем в Латвии.

При этом для женщин в возрасте 65 лет самая длинная оставшаяся жизнь прогнозируется в Японии — еще на протяжении 25 лет, в Южной Корее, Лихтенштейне и Испании — еще 24 года, что на пять-шесть лет больше, чем в Латвии.

Данные Государственного агентства социального страхования показывают, что в настоящее время в Латвии пенсию по старости получают 433 213 пенсионеров. В последние годы количество получателей пенсий уменьшилось.