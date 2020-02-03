Латвийские онкологи удалили женщине 15-килограммовую опухоль

В Латвийском центре онкологии при Рижской Восточной больнице в начале января была проведена уникальная операция. Врачи удалили липосаркому весом в 15 кг, учитывая, что пациентка при поступлении в стационар весила всего 60 кг.

Женщину доставили в больницу в критическом состоянии, уже длительное время из-за опухоли пациентка была изолирована от общества. Заболевание серьезно угрожало жизни женщины, которой диагноз был поставлен два года назад.

Как пояснил руководитель центра Армандс Сивиньш, к сожалению, длительное время пациентка не обращалась за помощью, что объясняется эмоциональным состоянием. Женщина полгода жила с невыносимой болью и ограниченными функциями организма. Пациентка также фактически не могла спать и уже потеряла надежду.

Опухоль удалось удалить. Операция длилась шесть часов. Врачи полагают, что женщина вернется к полноценной жизни.

Медики призывают пациентов с онкологическим диагнозом не падать духом, а обращаться за помощью.