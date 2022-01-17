Латвийские партии получат из госбюджета почти два миллиона евро, бывшую KPV LV оставили без 646 тыс. евро

Партия "За человечную Латвию" (прежнее название - KPV LV) незаконно израсходовала финансирование из госбюджета и уже не получит от государства запланированные на этот год 646 303 евро. Кроме того, почти распавшейся партии в настоящее время грозит приостановление деятельности, если деньги не будут возвращены.

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13 января Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) приняло решение приостановить на один год финансирование из государственного бюджета партии "За человечную Латвию" в размере 646 303 евро

Как сообщили в бюро, такое решение принято в соответствии с законом о финансировании партий, поскольку KNAB установило, что в 2020 году эта партия незаконно использовала выделенное ей из госбюджета финансирование в размере более 30 000 евро.

Партия вправе обжаловать решение KNAB, вступившее в силу в понедельник, 17 января, однако обжалование решения не приостанавливает его действия. Незаконно использованные финансовые средства должны быть возвращены в государственный бюджет в течение 30 дней, в противном случае KNAB вправе принять решение о приостановке деятельности партии.

Как сообщалось ранее, в соответствии с законом в 2019 году партии "За человечную Латвию" из государственного бюджета было выплачено 85 387 евро, в 2020 году - 643 369 евро, в 2021 году - 643 369 евро.

В понедельник KNAB распорядилось выплатить в общей сложности 1,9 млн евро из государственного бюджета девяти политическим партиям и их объединениям.

Бюро выделило "Согласию" 400 000 евро, Новой консервативной партии - 319 570 евро, "Для развития/За!" - 293 482 евро, Национальному объединению - 286 628 евро, Союзу зеленых и крестьян - 253 483 евро, "Новому Единству" - 221 241 евро, Латвийскому объединению регионов - 84 685 евро, Русскому союзу Латвии - 71 904 евро, "Прогрессивным" - 53 806 евро.

KNAB в настоящее время продолжает проверять информацию, содержащуюся в отчетах политических партий за 2020 год, и использование выделенных им в 2020 году бюджетных средств. После завершения проверок KNAB сообщит о выявленных нарушениях.

Финансирование из государственного бюджета выделяется политическим партиям или объединениям партий, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей: 4,50 евро в течение календарного года за каждый полученный голос, 0,50 евро - за каждый голос, полученный на последних выборах в Европейский парламент, 0,50 евро - за каждый голос, полученный на последних выборах в думы самоуправлений и дополнительно 100 000 евро партии, за которую проголосовало более 5% избирателей на последних выборах в Сейм.

В установленном законодательством порядке KNAB выплачивает партиям финансирование из государственного бюджета на счет зарегистрированного в Латвии кредитного учреждения два раза в год.