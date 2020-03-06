Латвийские пограничники помогут греческим справляться с мигрантами

В рамках европейской миссии Frontex Пограничная служба Латвии планирует отправить дополнительные силы в Грецию, охваченную кризисом беженцем. Об этом в интервью Латвийском радио рассказал глава Пограничной службы Гунтис Пуятс.

Латвия и до этого участвовала в миссии Frontex в Греции — там служат 25 наших пограничников, два полицейских, один из кораблей погранохраны, две команды кинологов и катер. "По числу жителей и находящихся на службе Латвия вообще на первом месте среди стран, участвующих в охране внешних границ ЕС", — рассказал Пуятс.

По его словам, латвийских пограничников хвалят, в особенности те, кто, кто работает с латвийскими и литовскими пилотами и техниками по обслуживанию вертолетов.

Один из латвийских вертолетов, вероятно, будет отправлен в Грецию сразу после того, когда его закончат ремонтировать. Кроме того, планируется отправить передвижной комплекс видеонаблюдения вместе с четырьмя людьми, а также двух экспертов и одного эксперта по координации.

"Это в известной мере честь, потому что в миссии всего восемь таких экспертов", — объяснил Пуятс.

После того, как Турция решила открыть границу для беженцев, которые хотят попасть в Европу, в субботу Греция была вынуждена предотвратить 4 000 организованных массивных попыток перейти границу. После этого премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что если Греция запросит ЕС о помощи в охране границ, Латвия оценит возможность помочь.