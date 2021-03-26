Латвийские права можно будет использовать в Великобритании до конца срока их годности

Министерство сообщения извещает латвийцев, что, согласно международному договору, использовать выданные в Латвии водительские удостоверения в Великобритании можно будет использовать до конца срока их годности. Аналогично и британские права можно будет использовать в Латвии до указанного на них срока.

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Водительское удостоверение британского образца в Латвии можно обменять на латвийские права без сдачи экзамена в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Однако сделать это можно лишь в случае, если есть подтверждение тому, что человек проживает в Латвии на постоянной основе, отметили Delfi в министерстве.

Также, согласно латвийскому законодательству, водителям, которые прибыли в Латвию из-за рубежа и живут тут более одного года, следует сменить водительское удостоверение на права латвийского образца.