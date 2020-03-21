Латвийские рестораны начали доставку еды врачам в больницы
Foto: facebook.com/Stradinaslimnica

В Латвии началась акция Galds savējiem (Стол для своих): горячая еда, которую готовят в ресторанах, доставляется врачам и фельдшерам неотложной медицинской помощи, а также в палатки, где идет сбор анализов на коронавирус.

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Акцию проводит общественная организация Hospiss LV, которая собирает пожертвования и организует бесплатную доставку. Еду готовят в ресторанах за символическую плату. "Мы хотим поблагодарить тех, кто нас спасает — врачей!" — заявила LTV представитель Hospiss LV Илзе Неймане-Нешпора.

HospissLV сообщает, что в пятницу в акции приняли участие рестораны Naples, Hercogs Mārupe и Portofino в Риге, а также TSI Pusdienu restorāns в Даугавпилсе.

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rus.DELFI.lv

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