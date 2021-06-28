Латвийские школьники завоевали две бронзовых медали на Международной олимпиаде по информатике
Foto: Pixabay

В Международной олимпиаде по информатике принимали участие 355 школьников из 88 стран мира. Латвию представляли четыре школьника, двое из них стали обладателями бронзовых медалей.

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Бронзовые медали завоевали десятиклассники Рижской Государственной 1-й гимназии Матисс Кристиньш и Валтерс Калниньш. В олимпиаде принимали участие ученик 9-го класса Друвской средней школы Ансис Густавс Андерсонс и ученик 11-го класса Артис Виюпс. Возглавлял латвийскую делегацию исследователь Института математики и информатики Латвийского университета Мартиньш Опманис, его заместитель — программист IT-компании WhiteCryption Андрей Вихров.

Максимальный результат на соревнованиях показатели школьники из Китая.

Международная олимпиада проходила с 19 по 28 июня в 32-й раз. На этот раз — в удаленном формате. Второй год подряд мероприятие организовывал Сингапур.

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LETA

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LETA
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