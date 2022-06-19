Латвийские специалисты начали перевод первой известной летописи Риги 15 века

Латвийские специалисты приступят к переводу "Хроники Хелевега" 15-го века, которая является первой известной хроникой города в нынешних странах Балтии, сообщил агентству LETA руководитель проекта Валтерс Гривиньш.

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Он отметил, что получив поддержку Государственного фонда культурного капитала (VKKF), Общество содействия науке и истории "Apvārsnis" в сотрудничестве со специалистом в области палографии и средневековой истории Агрисом Дзенисом приступило к переводу и изучению старейшего источника о становлении Риги — "Хроники Хелевега", с последующей публикацией на сайте Historia.lv.

По словам Гривиньша, "Хроника Хелевега" является важнейшим источником по истории Ливонии 15 века и первой известной хроникой города в странах Балтии. Он отмечает, что хроники Средневековья и раннего Нового времени являются одним из важнейших письменных источников истории, которые не только дают фактическую базу для исследований профессиональных историков, но и комментируют и популяризируют читательскую аудиторию.

По его словам, доступность древних хроник и использование их для самообразования и обучения зависит, прежде всего, от того, были ли эти тексты, в основном на латинском и немецком языках, переведены на латышский язык. Чтобы обеспечить самую широкую доступность наиболее важных хроник средневековой истории Латвии, переведенных на латышский язык, для школьников, студентов и других заинтересованных лиц, на сайте Historia.lv уже в начале 2000-х годов, по согласованию с переводчиками и комментаторами, в электронном формате были опубликованы последние издания "Livonijas Indriķa" (1993) и "Vecākās Atskaņu hronikas" (1998), а также изданную в 1926 году "Livonijas hroniku" Балтазара Русова. Опубликованы также отрывки из нескольких других хроник, связанных с историей Латвии.

Руководитель проекта отметил, что статистика сайта Historia.lv свидетельствует о популярности древних хроник среди пользователей Интернета и их регулярном использовании в учебном процессе. Если рассматривать посещаемость сайта по годам, то "Хроника Индрикя Ливонского" всегда находится в топ-5 самых читаемых, при значительном увеличении посещаемости незадолго до централизованных экзаменов в общеобразовательных школах и во время университетских сессий.

В настоящее время одной из среднесрочных целей Historia.lv является выявление, перевод, комментарии и публикация в электронном формате хроник и других важных исторических источников, которые еще не изданы на латышском языке, но важны для более всестороннего и глубокое понимание латвийской истории.

Агрис Дзенис — один из самых опытных и знающих специалистов по палографии и средневековой истории в Латвии, участвовал в реализации проекта в качестве переводчика "Хроники Хелевега", автор вводных и научных комментариев.

Представляя "Хронику Хелевега", Гривиньш отмечает, что в 1452 году архиепископ Риги, капеллан обер-магистра Немецкого ордена Сильвестр Стодевешер и магистр Ливонского ордена Менгден, опасаясь, что Рига может присоединиться к Прусской унии, подписали Саласпилсский Договор. Это определило двойную зависимость Риги от Ордена и архиепископа. Городская дума протестовала против заключения этого договора, и в 1456 году городскому секретарю Герману Хелевегу было поручено составить хронику, доказывающую, что Саласпилсский договор был навязан Риге незаконно.

Хроника охватывает период с 1158 по 1489 годы. В историографии считается, что Хелевег начали летопись с 1424 года, а начало рукописи написал ее переводчик Йохан Вите. Однако в расшифровках нет указаний на то, что летопись была написана двумя авторами.

Летопись, по-видимому, использует документальные источники. Более подробное изложение событий дано, начиная с 15 века, так как центральной темой хроники является Саласпилсский договор и автор был свидетелем этих событий. Все события рассматриваются с точки зрения рижских патрициев. Хроника содержит богатый фактический материал, особенно о войне города Риги против Ливонского ордена в последние десятилетия XV века.

Хроника написана на латыни или средне-нижненемецком языке. Его оригинал был уничтожен, вероятно, во время большого пожара в Риге в 1677 году. Оригинал хроники хранится в архиве под названием "Красная книга по делам архиепископии" — хроника переплетена в красные обложки и хранится вместе с документами о взаимоотношениях города с Рижским архиепископством.

Сохранился только верхненемецкий перевод мэра Риги и шведского придворного историографа Вите около 1650 года. В настоящее время рукопись перевода Вите хранится в фонде Государственного исторического архива Латвии Рижским обществом истории и древностей в футляре под названием "Виттиана" вместе с другими рукописями Вите.

В этом сборнике содержится еще одна недатированная и неподписанная летописная копия рукописи Вите. Эта расшифровка, приписываемая Мельхиору Фуксу, была частично опубликована Вильгельмом Кристианом Фрибе в его книге 1791 года "W. Chr. Friebe’s Beytrage zur Lievlandischen Geschichte aus einer neuerlichts gefundener Handschrift". В 1791 году Фрибе также опубликовал хронику в альманахе "Nordische Miscellanea".

По словам Гривиньша, существует также вторая стенограмма перевода Вите, сделанная Германом фон Бреверном, которая послужила основой для публикации хроники "Scriptores rerum Livonicarum" во втором томе, изданном в 1853 году. По сравнению с переводом Вите, в указанной расшифровке есть ошибки.

До сих пор латышскому читателю был доступен лишь небольшой фрагмент хроники Хелевега об осаде Риги в 1484 году, переведенный Дзенисом и опубликованный в журнале "Latvijas Arhīvi". В ходе подготовки проектной заявки также был переведен и опубликован в Historia.lv краткий отрывок из вступительной части хроники.

До конца этого года планируется перевести хронику Хелевега и опубликовать ее вместе с предисловием и комментариями в разделе "Библиотека" на Historia.lv.