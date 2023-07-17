Латвийские тароматы стали целью кибератаки: затронуты базы данных
Foto: taromats

Компания Tomra Systems ASA оказалось под ударом широкомасштабной кибератаки, которая напрямую затронула некоторые системы данных компании. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей предприятия.

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Атака была выявлена утром 16 июля, после чего компания приняла незамедлительные меры по противодействию и смягчению последствий хакерского нападения. Также были проинформированы компетентные правоохранительные органы.

"Мы немедленно отключили некоторые системы, чтобы обуздать атаку, и в настоящее время компания оценивает, может ли быть снижена стабильность обслуживания клиентов и сотрудников. В то же время основное внимание в настоящее время уделяется скорейшему восстановлению работоспособности всех систем", — говорится в сообщении Tomra Systems ASA.

Уже сообщалось, что в объявленном компанией Depozīta iepakojuma operators конкурсе на закупку машин для приема тары (или тароматов) право на автоматизированный прием депозитной упаковки в Латвии приобрел норвежский производитель оборудования для сбора и сортировки упаковки Tomra Systems ASA.

В Латвии система депозита для упаковки напитков начала действовать с 1 февраля 2022 года.

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