Латвийские традиции похорон меняются под влиянием пандемии

Все чаще жители Латвии предпочитают кремацию традиции класть усопшего в землю. Пандемия тоже повлияла на организацию траурной церемонии и поминок. И хотя представители похоронной сферы говорят, что большинство продолжает придерживаться традиций, новые тенденции могут изменить это в ближайшие годы, сообщает rus.LSM со ссылкой на Latvijas Radio.

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Прощаясь с умершим близким человеком, у латвийцев принято следовать давно сложившимся традициям — организовывать похоронную церемонию с самыми близкими людьми и укладывать гроб с усопшим в землю. Однако под влиянием пандемии коронавируса появились новые тренды, которые в ближайшие годы могут изменить привычные традиции.

За последние два года ограничения пандемии Covid-19 и финансовая ситуация стали определяющими факторами, повлиявшими на то, что похороны стали меньше, чем десятилетие назад. Тем не менее, люди продолжают придерживаться традиций и серьезных изменений в сфере погребения не наблюдается, отметил председатель Латвийской ассоциации похоронных бюро Эдмунд Штрейхфельдс.

"Раз известные традиции существуют, то они и не меняются кардинально. Может быть, есть какие-то технические моменты — в период, когда у нас были ограничения в связи с пандемией, люди больше пользовались услугами крематория, без церемоний, думая, что урну похоронят на кладбище позже, когда будет возможность — с уважением и почетом, но в действительности никаких особых тенденций в последнее время я не наблюдал. Если лет 30 назад, помню, то и дело на похороны приглашали духовой квартет или мужской вокальный квартет, то с годами этот спрос упал, в том числе и по чисто финансовым причинам", — говорит Штрейхфельдс.

Несмотря на то, что в Латвии увеличивается количество кремаций, а возможность закапывать урны в землю, занимая меньшую территорию на кладбищах, становится все более актуальной, латвийцы пока выбирают эту опцию не так часто, как в других странах, продолжая хоронить умерших в гробах, отмечает исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижского самоуправления Гинт Зела.

"Надо признать, что, вероятно, выбирают [кремацию и захоронение урны] не так часто, как хотелось бы. Выбор кремации был бы в интересах любого самоуправления, потому что это уменьшает используемые территории, но в Латвии эта тенденция увеличивается не так сильно, по сравнению, скажем, с Эстонией или любой другой европейской страной. В Латвии до сих пор выбирают классический вид захоронения. Учитывая постановление Конституционного суда о том, что право на получение бесплатного места захоронения есть у каждого, а захоронение в гроб, в отличие от европейских стран, является относительно дешевой услугой, у людей нет особой мотивации выбирать урну для захоронения", — объясняет Гинт Зела.

Однако, пандемия Covid-19 повлияла на организацию похорон, и из-за введенных ограничений все больше людей оформляет необходимые услуги удаленно.

"Можно сказать, что люди привыкли обращаться за услугами дистанционно. Это не то, что раньше, когда нужно было обязательно приходить в офис для обсуждения, выбора необходимых аксессуаров и всего необходимого для обеспечения похорон. В настоящее время очень часто люди решают вопросы удаленно, по телефону, в переписке, сокращая ненужные движения, если можно так выразиться", — говорит член правления предприятия Krematoriju apvienība ("Объединение крематориев") Эдгар Тимпа.

Изменения коснулись и поминок. Из-за пандемии не только снизился спрос на поминальные обеды после похорон, но и изменился традиционный способ их проведения, отмечает организатор банкетов кейтеринговой компании Svetki Jums.

"Во-первых, их [поминальных обедов] не так уж и много по сравнению с тем, что было раньше. Скажем, десять лет назад тенденция была, конечно, больше, но в принципе понятие поминок сейчас тоже изменилось. Наверняка это связано с мировой тенденцией: такая поминальная трапеза в ее традиционных рамках, когда все приходят поминать усопших за одним общим столом, сильно изменилась, можно сказать, модернизировалась. Эта концепция больше подходит для фуршета возле места захоронения. По большей части мы сталкиваемся с тем, что они [поминки] небольшие, могут быть только холодные закуски без горячих блюд", — говорит Орловскис.

С учетом роста цен во всем мире вырастет и стоимость ритуальных услуг, однако, по словам представителей сферы, люди относятся к этому с пониманием и готовы платить больше за достойное прощание с усопшим.