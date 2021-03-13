Латвийские ученые изобрели велогенератор для зарядки мобильных телефонов
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Ученые Вентспилсской высшей школы, компания LATVO и производитель велосипедов Ērenpreiss представили генератор, который позволит заряжать мобильный телефон во время поездки на велосипеде. Вентспилсская Высшая школа уже зарегистрировала торговую марку вело-генератора для зарядки мобильного телефона — Friendyno, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Разработка мобильного генератора для велосипедов заняла два года. В комплект входит беспроводное зарядное устройство, которое крепится к рулю, и генератор, прикрепляемый у вилки заднего колеса. Похожее устройство используются, например, для работы фонарика, однако конкретный генератор способен использовать эту энергию для зарядки батареи телефона.

Реализацией проекта занимались 14 научных сотрудников и инженеров. Научный сотрудник Вентспилсского Международного центра радиоастрономии Владислав Безруков рассказал, что задумка пришла в голову ему и его родственникам уже давно.

"Я — Владислав Безруков, мой отец, руководитель проекта Валерий Безруков и брат Денис Безруков разработали идею, как создать генераторы нового типа для велосипедов. Это было десять лет назад. Получили небольшой приз от Swedbank за изобретение, но тогда это все только начиналось и было больше как хобби. Сейчас уже десяток патентов, два в Европе".

Предприниматель Том Эренпрейс считает, что такой генератор может стать неоценимой помощью для велокурьеров.

"Представьте большой город — Лондон или Берлин. Вам надо ориентироваться в городе, вы используете Google maps, который сильно разряжает батарею. Но если вы едете на велосипеде и дополнительно заряжаете телефон, вы ничего не потеряете", — рассказал он.

Для полной зарядки телефона требуется не менее часа езды на велосипеде.

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