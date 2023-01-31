Латвийские ученые нашли группу веществ, предотвращающих устойчивость к антибиотикам

Теперь к антибиотикам можно будет добавлять вещества, которые помогают обходить резистентность к антибиотикам у бактерий. Группу этих веществ открыли латвийские ученые. Латвийская академия наук признала это открытие одним из важнейших в истории латвийской науки, сообщает Латвийское телевидение.

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В последнее время бактериальные инфекции все сложнее лечить антибиотиками — бактерии выработали к ним устойчивость. Согласно данным ВОЗ, к 2050 году может быть до 50 миллионов смертей из-за инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями.

"Поэтому цель — не создать новые антибиотики, чтобы бороться с бактериями, а создать новые лекарства, чтобы бороться с резистентностью. Если мы сможем победить резистентность, то снова сможем пользоваться всем широким спектром антибиотиков, которые сейчас есть в распоряжении врачей", — рассказал Эдгар Суна, руководитель лаборатории в Институте органического синтеза.

Резистентность — это явление, которому столько же лет, сколько и бактериям, то есть, по подсчетам ученых, три миллиарда лет. "Это ошибочное мнение, что антибиотики — это химический продукт, созданный человеком. Это не так. Антибиотики — природный продукт, это оружие, которым бактерии сражаются друг с другом. Люди используют природные вещества, природные антибиотики, и пытаются их улучшить, химически модифицировать, чтобы они стали более активными. Но это не меняет поведение бактерий и их привычки", — объяснил Суна. Бактерии и три миллиарда лет назад были резистентными к некоторым антибиотикам, поэтому и сейчас сумели выработать устойчивость к новым медикаментам.

В рамках международного консорциума ученым из Латвийского института органического синтеза под руководством Эдгара Суны удалось разработать новую комбинированную терапию против бактериальной резистентности. Они нашли новую группу веществ, которые можно добавлять к существующим антибиотикам. Эти вещества блокируют вырабатываемые бактериями энзимы, которые нейтрализуют антибиотики до того, как они начинают действовать.

"Это дает надежду, что человечество еще какое-то время будет защищено от инфекций, которые вызывают бактерии", — подчеркнул президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш.

Исследование, в котором участвовали ученые со всей Европы, длилось три года. Исследование на животных не показало серьезных побочных эффектов. Теперь партнеры института из Оксфорда готовятся к клиническим испытаниям на людях.