Латвийские ученые нашли новый способ мониторинга распространения коронавируса — через сточные воды

Латвийские ученые работают над новым способом мониторинга распространения нового коронавируса в среде — через сточные воды, сообщает Рижский технический университет (РТУ). Это поможет реализовывать профилактические мероприятия в масштабах всей экосистемы, указывает университет.

Латвийские ученые проверили неочищенные сточные воды нескольких латвийских городов и в одном из образцов нашли новый коронавирус. Следы вируса также были найдены в сточных водах городов, где были зарегистрированы больные коронавирусом. Однако после очистки вод следов вируса больше не было.

РТУ отмечает - на данный момент нет доказательств, что коронавирус может распространяться и заражать через канализацию, а также ученым не удалось установить концентрацию вируса в водах. Однако это открытие позволит в будущем "дополнительно убедиться в том, что распространение инфекции на конкретной территории закончилось", — сообщил профессор РТУ Талис Юхна. Помимо прочего, оно свидетельствует о том, что работникам канализационных служб следует носить защитные маски, а людям, спуская воду в унитазе, следует закрыть его крышкой.