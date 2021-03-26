Латвийские ученые открыли соединения, которые помогут создать лекарство-убийцу SARS-CoV-2
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как сообщили Delfi в Латвийском Институте органического синтеза, местные ученые сумели открыть пять высокоактивных химических соединений, которые в будущем могут послужить базой для создания лекарств против вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19.

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Глава Лаборатории физикально-органической химии при этом институте Кристапс Яудземс отметил, что еще прошлым летом в Латвии в рамках программы по уменьшению последствий Covid-19 была намечена работа над десятью научными проектами. Один из них касался разработки новых терапевтических и профилактических средств против коронавирусов и Covid-19. Ученые с помощью компьютерного моделирования искали вещества, которые способны убить именно сам коронавирус.

В ходе проекта было проверено семь миллионов коммерчески доступных соединений, из которых в итоге были отобраны вещества с наиболее высоким потенциалом. В будущем их потенциально можно будет превратить в лекарства, задачей которых станет именно уничтожение вируса в организме, достигая очень быстрого улучшения состояния здоровья. Такие специализированные лекарства будут более эффективны, чем перепрофилированные медикаменты.

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