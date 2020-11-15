Латвийские ученые разрабатывают антибактериальное покрытие для экранов

Латвийские ученые разрабатывают антибактериальную прозрачную накладку на экраны, которая в будущем может помочь в борьбе с Covid-19 и другими вирусами, со ссылкой на Латвийское телевидение сообщает rus.lsm.lv.

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В разработках принимает участие Институт физики твердого тела Латвийского университета, лаборатория микробиологии, Центр биомедицинских исследований и Рижский технический университет.

Сенсорные экраны — неотъемлемая часть повседневной жизни. Ими оборудованы телефоны, кофейные аппараты, банкоматы и многие другие устройства. Есть один минус — на этих поверхностях много бактерий и могут быть даже вирусы, в том числе и тот, что вызывает Covid-19.

Руководитель лаборатории Юрис Пуранс указал, что цель ученых создать прозрачный материал, который в будущем, возможно, смогут использовать для того, чтобы наклеить на телефон. И вирус на нем долго не проживет, даже если «прицепится». Одной из составляющих покрытия является медь, а остальной состав ученые не раскрывают — пока еще нет патента.