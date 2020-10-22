Латвийские ученые скептически относятся к обещаниям вскоре разработать вакцину от Covid-19

Латвийские ученые с осторожностью смотрят на обещания, что уже вскоре будут доступны проверенные и безопасные вакцины от Covid-19, прозвучало в эфире “Delfi TV с Янисом Домбурсом”. Участники дискуссии многократно повторяли, что за столь короткий срок невозможно должным образом проверить вакцину.

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Руководитель кафедры инфектологии Университета им. Страдиня Людмила Виксне указала, что она, как врач, не осмелилась бы рекомендовать пациенту вакцину, которая недостаточно проверена, а проверка может занять годы. Ведущий исследователь Центра биомедицинских наук и исследований Латвийского университета Каспарс Тарс дополнил, что в среднем разработка одной вакцины длится десять-пятнадцать лет, тогда как вакцину от Covid-19 некоторые страны пытаются разработать за неполный год.

Тарс отметил, что это первый раз, когда при разработке вакцины используется так много разных технологий. Многие вакцины, созданные при помощи экспериментальных технологий, уже находятся на третьей стадии испытаний. Например, российская вакцина “Спутник V” и кандидат вакцины AstraZeneca. Их аналоги не зарегистрированы для массового использования.

“Мы до конца не знаем, как они будут работать”, - сказал Тарс, отметив, что если бы не началась пандемия Covid-19, эти вакцины так сильно не продвинулись.

Многие варианты вакцины Covid-19 разработаны при помощи уже известных технологий, например, используя ослабленный вирус. Такую вакцину создают в Китае. Тарс указал, что и в этом случае неизвестно, насколько эти вакцины будут эффективны. Однако ЕС, скорее всего, не станет закупать российские или китайские вакцины.

Согласно обобщенной изданием The New York Times информации, в мире сейчас проходят клинические испытания 48 кандидатов вакцины от Covid-19. Ещё 89 вакцин находятся в доклинической фазе разработки. 11 кандидатов находятся на третьей, финальной, стадии разработки. Процесс разработки двух вакцин и одного лекарства был остановлен из-за сомнений в безопасности препаратов, в том числе разработка вакцины AstraZeneca. Один из добровольцев испытаний AstraZeneca скончался от осложнений Covid-19 - по данным СМИ, он получил плацебо, а не вакцину.