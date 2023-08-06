Латвийские военнослужащие участвуют в учениях Northern Strike в Мичигане

С 5 по 19 августа военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии и земессардзе участвуют в военных учениях "Northern Strike 2023", которые проходят в США (штат Мичиган). Об этом сообщает пресс-служба НВС.

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Northern Strike (Северный удар) — ежегодные совместные учения сухопутных и военно-воздушных сил, организованные Национальной гвардией штата Мичиган. Цель учений - поддерживать и улучшать боеготовность частей, в том числе ведение боевой стрельбы и комплекса общевойсковых огневой поддержки при выполнении задач подразделений сухопутных войск, а также для взаимодействия с союзниками.

В учениях принимают участие диспетчеры авиационной поддержки Сухопутных войск Мотострелковой бригады НВС, специалисты по управлению аэродромными работами и Воздушных сил, солдаты из Командования специальных операций, а также Земессардзе.

Всего в учениях "Northern Strike 2023" задействованы более 7000 военнослужащих из США и четырех союзных стран.

Военнослужащие НВС Латвии и Земессардзе ежегодно принимают участие в учениях Northern Strike в тесном контакте с Национальной гвардией Мичигана.