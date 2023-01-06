Латвийские военные будут получать кредиты на жилье с государственной гарантией

Финансовая компания Altum по договоренности с Министерством обороны Латвии с четверга, 5 января, выдает гарантии на приобретение жилья военнослужащим Вооруженных сил Латвии. Об этом сообщает LETA о ссылкой на представителей Altum.

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Гарантия будет выдаваться на первый взнос по ипотеке для покупки или строительства жилья. Первый банк, который согласился выдавать кредиты с госгарантией — Swedbank, а в ближайшее время присоединятся и другие банки, работающие с программами гарантий Altum.

Максимальная стоимость жилья, на которое можно будет взять такой кредит — 250 000 евро, гарантийный срок — 10 лет. Объем гарантии будет до 25% от суммы займа и до 20 000 евро.

Гарантию можно будет получить повторно спустя три года после получения первой гарантии, если обязательства будут прекращены.

Зарплата военных — это оклад и многочисленные компенсации, поэтому военные часто получают в банках отказ при попытке взят ипотеку. Теперь эта проблема будет решена.