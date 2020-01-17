Латвийские военные направлены в Германию на международные учения

С сегодняшнего дня до 5 февраля в Германии пройдут международные военные учения Combined Resolve XIII, в которых примут участие около 90 латвийских солдат и военная техника, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

На учениях будет задействована 21 боевая разведывательная гусеничная бронемашина и техника боевой поддержки 2-го механизированного пехотного батальона механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил.

Целью международных военных учений является содействие региональной стабильности и безопасности путем развития сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами союзников в многонациональной среде.

В полевых тактических учениях Combined Resolve XIII примут участие более 5000 участников из 17 стран. Эти учения проводятся два раза в год, и в этом году впервые Латвию на них будет представлять 2-й механизированный пехотный батальон. Ранее Латвию на учениях представлял 1-й механизированный пехотный батальон.