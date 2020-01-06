Латвийские военные прекратили обучение Сил безопасности Ирака

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, латвийские военные с другими партнерами по коалиции прекратили обучение и тренировки Сил безопасности Ирака, сообщает LETA.

В ближайшее время пройдут консультации трех стран Балтии, Дании и США о дальнейшем участии в международной операции против террористической организации Daesh в Ираке. По словам представитель Министерства обороны Каспара Галкина, Латвия тесно сотрудничает в обмене информации с партнерами из США.

В то же время Галкин сказал, что латвийское правительство отложило рассмотрение вопроса о продлении участия Национальных вооруженных сил в операции против Daesh. Вопрос был запланирован на 7 января, вторник, но правительство его перенесло на следующую неделю, так как министр обороны не находится в Латвии.

Латвийские военнослужащие были направлены для участия в операции в Ираке решением Сейма от 14 января 2016 года на срок до 1 февраля 2018 года. Позже срок их участия в операции был продлен до 1 февраля 2020 года.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США.