Латвийские военные продолжат службу в Ираке

Несмотря на то, что альянс НАТО приостановил миссию обучения в Ираке, латвийские военные продолжат свою миссию в этой стране, сообщает LETA.

Шесть латвийских военных входят в датский контингент, и то, будут ли они оставаться в Ираке, зависит от решения Дании. В миссию НАТО по обучению они не входят.

Миссия НАТО по обучению в Ираке действует по просьбе правительства этого государства для того, чтобы обучить силы безопасности Ирака для предотвращения возвращения ИГИЛ. В рамках миссии в стране находится около 500 военнослужащих НАТО, руководит ею Канада.

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака принял решение потребовать вывода всех иностранных войск со своей территории.