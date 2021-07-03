Латвийские врачи не рекомендуют ехать в Белоруссию за "Спутником V"

Республика Беларусь начинает "вакцинный туризм": с 15 июля граждане 73 стран — в том числе и Латвии — могут приехать и сделать прививку от коронавируса. Виза для этого не потребуется. Прививать будут в том числе и "Спутником". Но латвийские специалисты призывают все же использовать возможности вакцинации в Латвии, сообщает Русское вещание LTV7.

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Как пишет портал rus.lsm.lv, прививку будут делать платно. Сейчас в Белоруссии прививают двумя двухкомпонентными вакцинами — российской "Спутник V" и китайской Sinopharm. То есть приезжать придется дважды.

Как сообщают белорусские СМИ, примерная сумма за введение двух доз составит 50-60 долларов. До сентября также планируется начать вакцинацию препаратом "Спутник Лайт".

Желающим привиться перед посещением Белоруссии нужно записаться в электронную очередь — правда, система еще в разработке. Кроме того, максимум за три дня до пересечения границы нужно сдать тест на Covid-19. Он должен быть отрицательным. В Министерстве здравоохранения Латвии напоминают: привитые "Спутником" на привилегии в Европе могут не рассчитывать.

Даце Завадска, руководитель Совета по иммунизации, заявила Русскому вещанию по телефону, что она сама не стала бы прививаться в Белоруссии, и своим пациентам, задающим вопросы об этом, не советует. В Латвии сейчас используется "четыре хороших, очень качественных вакцины", поэтому Завадска призывает всех жителей Латвии делать прививки ими.

С марта этого года "Спутник V" в Белоруссии производит предприятие "Белмедпрепараты" — из полуфабриката российского производства. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в стране ежемесячно выпускают более 500 тысяч доз "Спутника". При этом здесь полностью привиты только около 6% населения. Изначально правительство Белоруссии планировало к концу этого года привить 60% жителей.