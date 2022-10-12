Латвийские вузы заметно упали в рейтинге лучших университетов THE

Латвийские университеты в течение года опустились в престижном рейтинге лучших вузов мира, который составляет Times Higher Education.

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Согласно опубликованному в среду рейтингу за 2023 год, лучший из латвийских вузов — Рижский университет Страдиня — расположился в диапазоне от 601-й до 800-й позиции в списке. Годом ранее это учебное заведение входило в число 500 лучших вузов мира.

Латвийский университет оказался в диапазоне между 801-м и 1000-м местом (в прошлом году он был между 601-м и 800-м местом), Рижский технический университет — между 1201-м и 1500-м местом (был между 1001-м и 1200-м), а Латвийский университет биологических наук и технологий не попал в число первых 1500 (был между 1201 и 1500-м).

Лучший вуз в странах Балтии, Тартусский университет, в новом рейтинге вошел в число 250 лучших университетов мира.

В другом рейтинге, QS World University Rankings, латвийские вузы еще ниже. РТУ среди них получил самые высокие оценки (751-800 места), Рижский университет Страдыня оказался в диапазоне от 801 до 1000 места.

В рейтинг THE входят 1799 университетов из 104 стран и регионов мира. Первое место седьмой год подряд удерживает Оксфордский университет, второе место занимает Гарвардский университет, а третье место делят Кембриджский и Стэнфордский университеты. Помимо трех британских университетов, в первую десятку входят семь американских университетов. В первой сотне представлены вузы из 15 стран. При составлении рейтинга THE учитывает 13 показателей эффективности, сгруппированным по пяти сферам: среда обучения (30% от общего балла), исследования (30%), влияние результатов исследований (30%), интернациональность (7,5%) и доходы от договоров с компаниями (2,5%).